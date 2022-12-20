Москвичей призвали не шуметь в новогодние праздники

Город также не планирует устраивать высотные салюты и фейерверки

Столичные власти сегодня обратились к москвичам с просьбой не запускать фейерверки в парках и во дворах, а также не устраивать там шумные гуляния в новогодние праздники.

Город также не планирует устраивать высотные салюты и фейерверки. Такое решение ранее приняли москвичи в рамках голосования на портале "Активный гражданин".

В свою очередь, в МЧС напомнили про закон "О тишине". Согласно ему, шуметь нельзя с 11 вечера до 7 часов утра.

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