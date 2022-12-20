Во всех округах города до 31 декабря будут работать 240 торговых точек

Сегодня в Москве открылись елочные базары, передает "ТВ Центр".

Во всех округах города до 31 декабря будут работать 240 торговых точек. Все они оформлены в едином стиле.

Елки в столицу привезли из разных регионов страны. Есть деревья из Пермского края, Башкирии, а также импортные пихты. Горожане также могут приобрести сосну и лапник. Цены практически не отличаются от прошлогодних.

"Вся дисклокация елочных базаров размещена на сайте мэра и правительствам Москвы. Ценовая политика предпринимателями определяется самостоятельно. Но для информации, елки примерно начинаются от 1000 рублей за погонный метр. Ели чуть дороже. А импортная продукция - она всегда была в несколько раз дороже", - отметил руководитель Департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

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