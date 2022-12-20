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В Битцевском лесу начали накатывать 20-километровую лыжную трассу

15:00
  • вторник
  • 20 декабря 2022

Катанию по этому маршруту не помешает даже оттепель

Московские парки и заповедники вовсю готовятся к зимним каникулам. Так, в Битцевском лесу уже начали накатывать 20-километровую лыжную трассу - самую протяженную и живописную в столице. А делают ее с помощью снежной пушки, передает "ТВ Центр".

Катанию по этому маршруту не помешает даже оттепель, ведь искусственное напыление можно делать даже при плюсовой температуре. Кроме того, на природной территории заливают катки и строят снежные горки. И так по всей Москве.

"На наших территориях сейчас организовано около 130 км лыжных трасс. В том числе есть санные трассы, есть тюбинги, все, что касается зимней активности, горнолыжные спуски. Есть даже у нас зимняя рыбалка, есть места для моржевания. То есть вот практически, наверное, для всех потребностей по зимнему досугу - Мосприрода все эти условия создает", - отметил глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

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