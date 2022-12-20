Пьяная москвичка выбросила свою собаку из окна пятого этажа

Против женщины возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбудили в отношении москвички, которая выбросила с пятого этажа свою собаку. Чем пес вызвал такую агрессию, хозяйка вспомнить не может. Алкоголь способен многое стереть из памяти. По словам соседей, женщина и раньше проявляла к питомцу нечеловеческую жестокость.

Она сейчас раскаивается и убеждает: не ведала, что творила. Не может объяснить, как и почему взяла свою собаку и выкинула с пятого этажа.

— Она в комнате обычно со мной живет, а я сидела на кухне, я не знаю, что-то переклинило в голове после выпитого.

— И что конкретно вы сделали?

— Я не помню, знаю, что я ее выкинула с балкона. Я не помню, как я ее выкинула, потому что была в состоянии алкогольного опьянения.

Соседи, обнаружившие травмированную собаку под балконом, были в шоке.

— Шел домой, услышал звук падения. Шлепок такой очень громкий, привлекло внимание, посмотрел. Собака не шевелилась. Дернулась, завыла, залаяла и опять затихла.

Мужчина сразу же вызвал полицию.

"Сотрудники полиции на юго-западе Москвы задержали подозреваемую в жестоком обращении с собакой. В полицию обратился житель дома на улице Горчакова. Мужчина сообщил, что его соседка выбросила из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, собаку", - сообщил Владимир Васенин, начальник управления информации и общественных связей.

По словам соседей, в этой семье собаке всегда жилось несладко. Полицейские задержали подозреваемую, а пострадавшую собаку срочно отвезли в ветеринарную клинику. Медлить было нельзя. Травма оказалась тяжелой. По словам врачей, упасть с такой высоты и остаться живой - настоящее чудо. Как выяснилось, это не первая травма собаки. На рентгене обнаружили еще и застарелые переломы. Все медицинские процедуры переносила мужественно, не проявляла никакой агрессии к людям. Сейчас собака уже идет на поправку.

Ей удалось найти нового хозяина. Теперь будет жить в семье сотрудника отделения дознания отдела МВД России.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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