ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В МХТ имени Чехова пройдут "Винни-Пуховские чтения"

15:03
  • вторник
  • 20 декабря 2022

Спектакль поставил Евгений Гришковец

Сегодня в МХТ имени Чехова премьера - "Винни-Пуховские чтения". Режиссер и драматург Евгений Гришковец раскроет тайны одной из самых любимых детских книг.

На сцене - известные истории и диалоги. А ученые - филологи и литературоведы - подвергают их анализу. Ведь надо разобраться, почему взрослые в разных странах читают своим детям именно эту книгу. Что вызывает смех у одних и недоумение у других?

Получился добрый и веселый спектакль, признание в любви к безмятежности и беззаботности. И даже глубокие философские мысли воспринимаются легко и естественно. 

"Я думаю, что ребенку 6 или 7 лет будет скучно. Тем более, ему придется сидеть сиднем два часа, это уже наказание для ребенка. А такой ребенок-компаньон, лет 11-12-13, ему будет здорово на этом спектакле. Когда он ощутит, что ему взрослые доверяют, что его взяли как товарища, как взрослого", - отметил Гришковец.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Спектакль "Винни-Пуховские чтения" в МХТ им. А.П. Чехова
Спектакль "Винни-Пуховские чтения" в МХТ им. А.П. Чехова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.