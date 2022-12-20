В МХТ имени Чехова пройдут "Винни-Пуховские чтения"

Спектакль поставил Евгений Гришковец

Сегодня в МХТ имени Чехова премьера - "Винни-Пуховские чтения". Режиссер и драматург Евгений Гришковец раскроет тайны одной из самых любимых детских книг.

На сцене - известные истории и диалоги. А ученые - филологи и литературоведы - подвергают их анализу. Ведь надо разобраться, почему взрослые в разных странах читают своим детям именно эту книгу. Что вызывает смех у одних и недоумение у других?

Получился добрый и веселый спектакль, признание в любви к безмятежности и беззаботности. И даже глубокие философские мысли воспринимаются легко и естественно.

"Я думаю, что ребенку 6 или 7 лет будет скучно. Тем более, ему придется сидеть сиднем два часа, это уже наказание для ребенка. А такой ребенок-компаньон, лет 11-12-13, ему будет здорово на этом спектакле. Когда он ощутит, что ему взрослые доверяют, что его взяли как товарища, как взрослого", - отметил Гришковец.

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