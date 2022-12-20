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Власти отреагировали на предложение запретить удаленку для уехавших айтишников

13:25
  • вторник
  • 20 декабря 2022

Из страны уехали около 100 тысяч специалистов

Преждевременно ставить вопрос о полном запрете на удаленную работу для уехавших из России IT-специалистов.

Об этом во вторник, 20 декабря, заявил глава Минцифры России Максут Шадаев. По его словам, из страны уехали порядка 100 тысяч российских IT-специалистов. Около 80% продолжают из заграницы работать на российские компании.

"В рамках двух волн эмиграции до 10% сотрудников ИТ-компаний уехали и не вернулись. Порядка 100 тыс. ИТ-специалистов находятся за пределами нашей страны, но около 80% продолжают из заграницы работать на российские компании", - сообщил он.

Ранее глава комитета по конституционному законодательству Совфеда Андрей Клишас заявил, что депутаты разрабатывают законопроект, который введет ограничения на удаленную работу для уехавших россиян.

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