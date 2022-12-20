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В игрушках "Хагги Вагги" нашли опасное химическое вещество

13:45
  • вторник
  • 20 декабря 2022

У детей могут появиться головные боли

Роскачество обнаружило в детских игрушках "Хагги Вагги" превышение нормы фенола.

Почти в 90% образцов превышено содержание фенола. При регулярном контакте с такой игрушкой ребенок может стать сонливым, у него могут появиться головные боли, сообщила заместитель руководителя Роскачества Елена Сарацева.

"Роскачество обнаружило в игрушках "Хагги Вагги" превышения по содержанию фенола, в одной из них - более чем в 4 раза. При этом абсолютное большинство игрушек реализуются на российском рынке бесконтрольно и не обладают сертификатами соответствия", - говорится в сообщении.

Предварительная стирка игрушки не поможет. Концентрация вещества уменьшится, но никуда не пропадет. 

"Оно будет сохраняться, хотя его содержание и уменьшится. При контакте с небольшими дозами фенола у ребенка могут появляться дерматиты, а при накоплении этого вещества в организме – даже хроническое отравление", - сообщил РЕНТВ руководитель "Инновационного научно-производственного центра текстильной и легкой промышленности" Дмитрий Гузов.

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Хагги Вагги
Хагги Вагги
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