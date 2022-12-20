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Поздняков переизбран главой Олимпийского комитета России

13:43
  • вторник
  • 20 декабря 2022

Выборы были безальтернативными

Четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков во вторник, 20 декабря, единогласно переизбран на новый срок в качестве президента Олимпийского комитета России (ОКР).
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Кандидатура Позднякова, который возглавляет ОКР с 2018 года, была единственной на выборах, сообщает "Интерфакс".

Станислав Поздняков наряду с четырьмя олимпийскими золотыми медалями имеет статус 10-кратного чемпиона мира, 13-кратного чемпиона Европы, пятикратного обладателя Кубка мира, пятикратного чемпиона России (в личных соревнованиях) по фехтованию на саблях.

В 2016 году Поздняков стал первым вице-президентом ОКР, а в 2018 году возглавил комитет.

Ранее Станислав Поздняков заявил о коренном разломе спортивного олимпийского движения. Он отметил, что у России огромный потенциал, однако российские спортсмены временно не могут выступать на международных соревнованиях. Поздняков выразил надежду на то, что "мы триумфально вернемся на международные спортивные арены".

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