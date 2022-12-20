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Назван срок запуска российского аналога "Википедии"

13:58
  • вторник
  • 20 декабря 2022

Об этом рассказали в Минцифры

Российский аналог "Википедии", портал "Знание", планируется запустить в первом квартале 2023 года. Об этом во вторник, 20 декабря, рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.
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Идея создания российского аналога "Википедии" была озвучена в мае в Совете Федерации. Как отметила глава комитета по науке, образованию и культуре верхней палаты российского парламента Лилия Гумерова, цель — создать правдивую альтернативную платформу, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин указал на важность объективной информации, а также отметил, что одной "Википедией" невозможно пользоваться, поскольку "мы сами знаем качество этой информации". Глава государства подчеркнул, что России нужны просветительские проекты.

При этом еще в 2019 году российский лидер предлагал заменить "Википедию" Большой российской новой энциклопедией в электронном виде. По его словам, "это будет, во всяком случае, достоверная информация, в хорошей современной форме предложенная".

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