Путин наградил Пасечника и Пушилина орденами "За заслуги перед Отечеством"

Награду также получили Балицкий и Сальдо

Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени врио главы ЛНР Леонида Пасечника и врио главы ДНР Дениса Пушилина.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо награждены орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.

"Мы в 2014 году все вместе, всей республикой приняли решение не соглашаться с политикой националистической Украины, решили отстоять свою землю, решили отстоять свою историю, решили отстоять нашу возможность остаться братьями с народом России", — заявил Пасечник.

Церемония награждения прошла в Екатерининском зале Кремля, 20 декабря.

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