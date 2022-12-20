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Путин поблагодарил участников спецоперации

14:19
  • вторник
  • 20 декабря 2022

Россия проводит СВО на Украине с февраля

Россия восхищается стойкостью и отвагой участников специальной военной операции на Украине. Об этом во вторник, 20 декабря, рассказал российский лидер Владимир Путин.
Минобороны представило новых героев спецоперации

Глава государства подчеркнул, что участники спецоперации "в сложный для Родины момент встали на ее защиту и выполняют свой ратный долг в зоне боевых действий". На передовой специальной военной операции солдаты, офицеры, ополченцы и добровольцы показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования, отметил Путин.

Президент также напомнил, что участники спецоперации помогают налаживать мирную жизнь в новых регионах России, сообщает РИА Новости.

25 ноября Владимир Путин встретился с матерями военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине или готовящимися к участию в ней. Президент подчеркнул, что все участники спецоперации — настоящие герои, никто, кроме них, не знает, с какой опасностью сопряжен их труд.

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