Зеленский съездил в Артемовск

Информацию подтвердили в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский побывал в городе Артемовск (украинское название — Бахмут) Донецкой Народной Республики. Эту информацию во вторник, 20 декабря, подтвердил пресс-секретарь политика Сергей Никифоров.

Комментарий Киева последовал за сообщениями украинских СМИ о том, что Зеленский приехал в Артемовск, находящийся в подконтрольной ВСУ части ДНР. При этом президент Украины признавал, что бои за Артемовск, а также за Соледар являются самыми горячими и болезненными для Киева.

Как заявил Никифоров, Зеленский "посетил передовые позиции в Бахмуте, наградил бойцов знаками отличия и ценными подарками". Сроки поездки политика в Артемовск его пресс-секретарь не раскрыл, отметив лишь, что "из Бахмута президент уже уехал", сообщает РИА Новости.

В начале декабря Зеленский уже приезжал в Донбасс. Он опубликовал видеозапись на фоне таблички при въезде в город Славянск. Президент Украины поздравил украинских военнослужащих с Днем ВСУ.

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