В ЦАР задержали семь человек по делу о покушении на главу Русского дома

Часть из них допрошена и отпущена

Полиция Центрально-Африканской Республики (ЦАР) задержала семь человек, которые могут иметь отношение к теракту против главы Русского дома Дмитрия Сытого.

"Задержаны семь человек, часть из них допрошена и отпущена", - сообщил ТАСС сотрудник местной радиостанции Ndeke Luka. Среди задержанных – работники почты, подчеркнул он.

Утром 16 декабря глава Русского дома в ЦАР Дмитрий Сытый получил анонимную посылку, которая взорвалась у него в руках. Полиция республики и МИД нашей страны расценивают произошедшее как теракт. В ООН осудили покушение.

19 декабря стало известно о решении об экстренной эвакуации Сытого в Россию. Он находится в тяжелом состоянии.

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