В городе нарушено энергоснабжение

Сегодня ВСУ в очередной раз обстреляли Шебекино в Белгородской области. Ранен один человек. Несколько снарядов взорвались на территории промзоны, сообщает "ТВ Центр".

В городе нарушено энергоснабжение. Власти заверили - в ближайшее время подача электричества будет восстановлена. На месте работают аварийные бригады.

Еще один удар нанесен по Горловке, Ясиноватой и Донецку. Дважды за сутки ВСУ прицельно обстреляли республиканскую больницу. Разрушены фасад и кабинеты в поликлиническом корпусе. Удар нанесен из натовских реактивных установок типа RХ-70 ракетами повышенной мощности. Они поставлены националистам из Чехии.

В то же время российские военные продолжают наступать, вытесняя радикалов из Артемовска и Марьинки. В ближайшие дни натиск усилится. Для этого в зону СВО переброшены модернизированные танки Т-90М "Прорыв". Сейчас заканчивается подготовка экипажей и машин.

"Т-90 М "Прорыв" - у него есть системы наблюдения, тепловизоры, башня. Корд вращается, я могу переключаться на наводчика, могу стрелять за командира, то есть это танк усовершенствованный, новый, у механика тоже оборудование. Неприхотливый танк, простой в использовании", - сказал командир взвода.

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