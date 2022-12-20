ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области

14:35
  • вторник
  • 20 декабря 2022

В городе нарушено энергоснабжение

Сегодня ВСУ в очередной раз обстреляли Шебекино в Белгородской области. Ранен один человек. Несколько снарядов взорвались на территории промзоны, сообщает "ТВ Центр".

В городе нарушено энергоснабжение. Власти заверили - в ближайшее время подача электричества будет восстановлена. На месте работают аварийные бригады.

Еще один удар нанесен по Горловке, Ясиноватой и Донецку. Дважды за сутки ВСУ прицельно обстреляли республиканскую больницу. Разрушены фасад и кабинеты в поликлиническом корпусе. Удар нанесен из натовских реактивных установок типа RХ-70 ракетами повышенной мощности. Они поставлены националистам из Чехии.

В то же время российские военные продолжают наступать, вытесняя радикалов из Артемовска и Марьинки. В ближайшие дни натиск усилится. Для этого в зону СВО переброшены модернизированные танки Т-90М "Прорыв". Сейчас заканчивается подготовка экипажей и машин.

"Т-90 М "Прорыв" - у него есть системы наблюдения, тепловизоры, башня. Корд вращается, я могу переключаться на наводчика, могу стрелять за командира, то есть это танк усовершенствованный, новый, у механика тоже оборудование. Неприхотливый танк, простой в использовании", - сказал командир взвода.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области
ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.