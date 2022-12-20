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Евросоюз сократил потребление газа на 20,1%

14:59
  • вторник
  • 20 декабря 2022

Европа экономит на фоне дефицита топлива и роста цен

Потребление газа в Евросоюзе сократилось на 20,1% за август-ноябрь 2022 года по сравнению со средним значением за те же месяцы в 2017-2021 годах. Об этом свидетельствуют данные Евростата, опубликованные во вторник, 20 декабря.
Страны ЕС договорились о потолке цен на газ

После введения и расширения антироссийских санкций Европе пришлось искать альтернативу газу из России, которая прежде являлась ключевым поставщиком голубого топлива в ЕС.

Кроме того, европейские власти подтверждают приверженность зеленой энергетике и постепенному отказу от ископаемых источников топлива.

При этом на фоне роста цен на мировом газовом рынке и дефиците источников газа европейским государствам приходится экономить топливо, чтобы пережить зиму.

Несмотря на трудности в энергетической сфере, Евросоюз договорился ввести потолок цен на российский газ. Не все члены ЕС согласны с такой мерой. В частности, власти Венгрии предупредили, что предложение о лимитировании цен на газ — "плохое, вредное и опасное".

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