И один вертолет

В Донецкой Народной Республике (ДНР) за минувшие сутки сбиты два украинский самолета и один вертолет.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Истребительная авиация ВКС сбила два самолета МиГ-28 ВСУ в районах населенных пунктов Степановка и Белозерское. Вертолет Ми-8 был сбит в районе населенного пункта Тимофеевка.

Кроме того, за сутки российская армия уничтожила пять беспилотников противника в ЛНР, ДНР и Херсонской области.

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