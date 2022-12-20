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Вучич попросил НАТО защитить сербов в Косове и Метохии

15:17
  • вторник
  • 20 декабря 2022

Обстановка в регионе резко обострилась в начале декабря

Президент Сербии Александр Вучич во вторник, 20 декабря, рассказал, что попросил главу командования союзных объединенных сил НАТО в Неаполе Стюарта Манша, чтобы Североатлантический альянс защитил сербское население в Косове и Метохии.
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Как заявил Вучич, он провел "хороший диалог с адмиралом Маншем", в ходе которого поблагодарил Альянс за понимание политики нейтральности Сербии.

Политик рассказал, что обратился к представителю командования НАТО с просьбой, чтобы Альянс предпринял меры по защите сербского населения Косова и Метохии, сообщает ТАСС.

В начале декабря бойцы самопровозглашенной республики Косово заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги. Это привело к резкому обострению конфликта между сербским населением и косоварами, а также массовым протестам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул необходимость обеспечить все права косовских сербов, назвав это главным для России в ситуации в Косове.

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Президент Сербии Александр Вучич
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