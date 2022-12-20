На Украине вновь объявили воздушную тревогу

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В нескольких областях Украины во вторник снова объявили воздушную тревогу. Речь идет о Сумской, Днепропетровской областях, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщает РИА Новости.

Напомним, в ночь на 19 декабря воздушная тревога звучала в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областях Украины.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре через два дня после теракта на Крымском мосту.

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