Взрыв прогремел на газопроводе в Чувашии

Очевидцы сообщают о столбе пламени

Пожарные пытаются сбить столб пламени на месте взрыва на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород в Чувашии. Сигнал о ЧП близ деревни Ямбахтино Вурнарского района поступил сегодня в 13.44.

По данным МЧС Чувашии, предварительная причина ЧП - утечка газа. Эксплуатирующая организация на этом отрезке трубопровода вела ремонтные работы.

"Взрыв произошел на магистральном газопроводе Уренгой - Помары - Ужгород. До возгорания велись работы эксплуатирующей организацией "Заволжское линейное управление магистральных газопроводов Газпром Трансгаз Нижний Новгород", - приводит сообщение пресс-службы губернатора региона РИА Новости.

На опубликованных в соцсетях очевидцами видео виден высокий столб пламени. Борьба с огнем продолжается. Обстоятельства происшествия выясняются, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Глава Чувашии держит ситуацию на контроле. Позже стало известно об одном пострадавшем.

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