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Минсельхоз заверил в стабильности рынка сахара

15:31
  • вторник
  • 20 декабря 2022

На случай необходимости предусмотрен механизм интервенций

Министерство сельского хозяйства России оценивает текущую ситуацию на рынке сахара как стабильную и не требующую дополнительного регулирования. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства во вторник, 20 декабря.
Минсельхоз рассказал о ситуации с ценами на продукты в России

В Минсельхозе подчеркнули, что сейчас на внутреннем рынке отсутствуют условия для проведения государственных закупок сахара. Этот инструмент необходим в первую очередь для снятия излишков на рынке и поддержки рентабельности производителей.

Предельный минимальный уровень цен для интервенций по сахару установлен в размере 33,6 тысячи рублей за тонну (без НДС). В текущий момент средневзвешенные цены в Центральном и Приволжском федеральных округах составляют порядка 48 тысяч рублей за тонну, сообщает РИА Новости.

Ранее глава аграрного комитета Совета Федерации Александр Двойных заявил, что в России нет риска дефицита продуктов питания. Сенатор подчеркнул, что все группы продовольственных товаров представлены в торговых точках, а по внутреннему производству и потреблению достигнут хороший баланс.

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