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Европол подключился к расследованию коррупции в Европарламенте

15:55
  • вторник
  • 20 декабря 2022

Дело связано с ЧМ-2022 по футболу

Полицейская служба Европейского союза (Европол) начала расследование фактов коррупции в Европарламенте. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщает LeSoir.
В Европарламенте продолжается расследование дела о коррупции

По информации издания, Европол оказывает поддержку бельгийскому следствию в расследовании, по которому проходят фигуранты из разных стран ЕС. Также участие в расследование принимает агентство Евроюст, занимающееся судебным сотрудничеством по уголовным делам.

Кроме того, отдельное расследование организовала генеральная прокуратура Греции.

Ранее сообщалось, что члены Европарламента выступили за прекращение полномочий вице-спикера Евы Кайли в связи с расследованием дела о коррупции. Кайли и еще трех человек задержали по подозрению в выплатах крупных денежных сумм или передаче значительных подарков третьим лицам с целью улучшения имиджа Катара в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу.

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