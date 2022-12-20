Наемник из Польши ликвидирован в Артемовске

Штибер – сын крупного польского бизнесмена

Украинские СМИ сообщили о гибели воевавшего на стороне ВСУ польского наемника. Даниэль Штибер убит в районе Артемовска (Бахмут).

"В районе Бахмута погиб воевавший за Украину 35-летний польский доброволец Даниэль Штибер. Он был сыном крупного польского бизнесмена Мирослава Штибера. С ним сегодня прощаются в Варшаве", - приводит РИА Новости сообщение украинского издания "Страна".

За Артемовск сейчас идут ожесточенные бои. Город расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел, через который идет снабжение украинской группировки войск в Донбассе.

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