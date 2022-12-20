Путин вручил в Кремле государственные награды

Президент поблагодарил участников спецоперации

В Кремле сегодня чествовали выдающихся россиян. Владимир Путин вручил государственных награды нашим соотечественникам, которые внесли значительный вклад в развитие страны - ученым, врачам, педагогам, работникам промышленных предприятий. А также военным, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции. Среди награжденных и главы новых субъектов России - Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей.

Среди тех, кого сегодня пригласили в Кремль, оказались люди совершенно разных профессий. Это и простые врачи. И ученые с мировым именем. Инженеры, журналисты. Капитан ледокольного газовоза. Многодетные мамы. А также военные, на которых сейчас лежит особая, важнейшая для страны задача. Об этом в своём выступлении говорил и президент, приветствуя собравшихся.

"Сегодня мы чествуем выдающихся граждан России. Героев, первопроходцев, созидателей, мужественных и трудолюбивых людей, которые внесли огромный вклад в развитие страны. Проявили себя в наше непростое, но значимое время. Наша страна не раз сталкивалась с испытаниями. Отстаивала свой суверенитет. Сегодня России вновь брошен такой же вызов. И на передовой СВО солдаты, офицеры и ополченцы показывают исключительный пример храбрости и самопожертвования", - отметил Путин.

Среди них майор Константин Широков и лейтенант Степан Белов. Оба участники специальной военной операции, в ходе которой офицеры проявили неподдельный героизм. За что были удостоены высшей государственной награды России.

"В своих стихах Александр Твардовский сказал: нет героев от рождения, они рождаются в боях. Безусловно, каждый из тех, кто сейчас находится и выполняет поставленные боевые задачи в зоне СВО, является героем, которые самоотверженно борются за восстановление справедливости. И не дают переписать нашу общую историю. Девиз Казанского танкового училища, выпускником которого я являюсь, гласит - "Победи или умри". Мы россияне, мы потомки великих предков-победителей, а это значит победа будет за нами", - заявил Степан Белов.

И её, конечно, очень ждут. Особенно в тех регионах, которые совсем недавно вернулись в состав России. Их главы сегодня тоже среди приглашенных.

"Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо большое за такую высокую награду нашей деятельности. Вы знаете, что в 14-м году мы все вместе приняли решение отстоять свою землю, свою историю, нашу возможность остаться братьями с народом России", - отметил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

"Несомненно, эта награда каждого жителя ЛДНР. Врача, учителя, военнослужащего. Всех тех, кто за все эти восемь лет остался собой, остался верным себе. И выдержал, когда было очень непросто. И для меня - честь руководить таким регионом с такими стойкими людьми. И вместе с Россией мы победим", - сказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

Денису Пушилину и Леониду Пасечнику президент вручил ордена "За заслуги перед Отечеством первой степени". Руководители Херсонской и Запорожской областей Владимир Сальдо и Евгений Балицкий удостоены третьей степени того же Ордена.

"Я хотел бы обратиться к мамам России. К тем, кто под барабанную дробь сердец провожает своих ребят защищать наш народ. Я хотел бы сказать вам огромное спасибо", - заявил Евгений Балицкий.

Какой это сложнейший труд - воспитать достойного и смелого человека - Татьяна Салтыкова из Московской области, Ирина Скрипко из Санкт-Петербурга и Ольга Дехтяренко из Ямало-Ненецкого автономного округа знают не понаслышке. Все они многодетные мамы, которым присвоено всероссийское звание мать-героиня.

Её удостоен и митрополит Ювиналий Поярков. И академик РАН Геннадий Сухих. И капитан первого и пока единственного в мире ледокольного газовоза Сергей Гень. И композитор Игорь Матвиенко, который получил звание народного артиста. Особо отмечен и вклад в развитие металлургической промышленности Виктора Рашникова, которому президент сегодня вручил звезду Героя труда.

За большие успехи в развитии отечественной науки орденом "За заслуги перед Отечеством первой степени" награждён и Радий Илькаев. Почётный руководитель Российского федерального ядерного центра.

"Сейчас, конечно, в ядерном центре очень большие и серьезные задачи. В том числе мы впервые в мире должны решать, чтобы без ядерных испытаний мы обеспечили надежность, безопасность и эффективность ядерного оружия. Это задача вполне нам посильная", - сказал он.

Но так или иначе, тему СВО и тех задач, которые сейчас стоят перед страной, затрагивают практически все выступающие. Об этом говорит и журналист Семён Пегов, недавно получивший ранение. И главный редактор RT Маргарита Симоньян, выражая президенту благодарность за то, что он решился на проведение специальной военной операции, чтобы спасти наших людей. Да и сам Путин в конце ещё раз касается СВО, выражая благодарность военным, которые сейчас находятся там.

"Я говорил, и я искренне считаю, что все они герои. Они каждую секунду подвергают себя опасности. И я думаю, что подавляющее большинство граждан нашей страны думают об этом. Я думаю об этом постоянно. И мы, безусловно, желаем им успеха. Конечно мы не можем сейчас здесь поздравить всех. То, что происходит сейчас здесь - это вещи символического характера. И с нами нет тех, кто получает награды, многие из них еще не получили, но достойны их", - отметил Путин.

После церемонии награждения общение продолжилось уже в неформальной обстановке, в ходе которой президент отдельно переговорил с героями России Константином Широковым и Степаном Беловым.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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