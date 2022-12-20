Запад столкнулся с острой нехваткой вооружения

Все запасы отправляют на Украину

Биржевые цены на газ в Европе после взрыва на трубопроводе в Чувашии ускорили темпы роста, приблизившись к 1250 долларам за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Это ещё раз доказывает нервозность европейских потребителей энергоносителей. А тут ещё ЕС вводит потолок цен на газ. В Москве это решение назвали неприемлемым посягательством на рыночные процессы и пообещали ответные меры. Коллективный запад столкнулся с ещё одной проблемой - нехваткой вооружения.

Арсенал демократии стремительно сокращается. С таким заголовком выходит американская газета The Wall Street Journal. Помощь помощью, но когда сам при этом не досчитываешься целого ряда вооружений, становится не так весело. Запасы истощаются. Восполнить же их столь же быстро и стремительно не представляется возможным. Под угрозу ставится самое главное - национальная безопасность Соединённых Штатов Америки.

Процесс восполнения запасов одних только ПЗРК Stinger и противотанковых комплексов Javelin на военных складах Пентагона может занять годы. Но даже подобная досада не заставит Вашингтон начать подталкивать Киев в сторону мирных переговоров. Военная риторика слишком популярна. Тем более, за океаном её активно подпитывает западная пресса, заявляя, что российская армия почти выдохлась. Член конгресса от республиканской партии Адам Кинзингер, отвечая в соцсетях на вопрос, почему же в таком случае НАТО медлит и всё никак не вмешается, ударился в предсказания: "Надеюсь, это шутка. НАТО победит Россию всего за три дня".

Подобная военная аналитика впечатлила пользователей "Твиттера", но уж явно не так, как на рассчитывал господин Кинзингер. Ему напомнили, что с момента окончания Второй мировой Соединённые Штаты постоянно воюют, вот только так ничего и не выиграли. Вместо этого продолжают провоцировать другие страны к вмешательству в конфликт. Вот только всё больше государств не согласны с тем, что их насильно затягивают в военные конфронтации.

Подробнее – в репортаже Александры Сергомасовой

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