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Три человека погибли при взрыве магистрального газопровода в Чувашии

16:03
  • вторник
  • 20 декабря 2022

Факельное горение удалось ликвидировать

Жертвами взрыва на магистральном газопроводе в Чувашии, по уточненным данным, стали три человека. Также известно об одном пострадавшем, сообщили в экстренных службах.

Взрыв прогремел на газопроводе в Чувашии
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"По уточненным данным, погибли три человека, один травмирован. Все они вели работы на газопроводе", - приводит слова представителя служб ТАСС.

ЧП на газопроводе Уренгой - Помары - Ужгород произошло примерно в 50 км южнее Чебоксар. На подземном участке возле деревни Ямбахтино произошла утечка. Во время ремонтных работ, которые вела эксплуатирующая организация, смесь воспламенилась и взорвалась. К настоящему времени факельное горение удалось ликвидировать.

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