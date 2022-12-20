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Заблудившихся в Турции россиян нашли и вывезли на вертолете

16:42
  • вторник
  • 20 декабря 2022

Генконсульство России в Анталье уточняет информацию

Турецкая жандармерия нашла заблудившихся в горном районе турецкого средиземноморского курорта Кемер туристов и вывезла их на вертолете. Местные СМИ сообщают, что заплутавшие в горах путешественники – граждане России.

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Туристы отправились в поход в горы из городка Бельдиби. На обратном пути путешественники обратились за помощью. Их поисками занимались подразделения жандармерии и департамента по чрезвычайным ситуациям.

Поисковикам пришлось вызвать на помощь вертолет, который обнаружил туристов и доставил в Кемер. Состояние здоровья спасенных опасений не вызывает. Генконсульство России в Анталье уточняет информацию, передает ТАСС.

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