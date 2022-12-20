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Собянин вручил премии в области туризма "Путеводная звезда – 2022"

17:02
  • вторник
  • 20 декабря 2022

Москва - один из самых посещаемых туристами городов России

В рамках ежегодной премии "Путеводная звезда" в столице наградили выдающихся представителей туристической сферы. Об этом на своей странице в соцсети рассказал Мэр Москвы Сергей Собянин.

Лучшим экскурсоводом стала Марина Крамская. Она в прошлом году провела около 500 авторских экскурсий. Премию за инновации получило интерактивное пространство "Лунариум" в Московском планетарии, где в современном формате посетители смогут изучать историю Вселенной.

Победителем в направлении экскурсий и развлечений стал Государственный Дарвиновский музей. Стоит отметить, что на конкурс поступило больше 400 заявок, жюри выбрало лучших в 11 номинациях.

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