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Мощное землетрясение в Калифорнии оставило без света 70 тысяч домов

17:07
  • вторник
  • 20 декабря 2022

Разрушен самый длинный в мире бетонный мост

Землетрясение магнитудой 6,4 оставило без электричества более 70 тысяч домов и предприятий в американском штате Калифорния. По данным властей, опасности цунами после подземных толчков нет.

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По данным телеканала CBS, землетрясение повредило самый длинный в мире бетонный мост.  Мост Фернбридж соединяет берега калифорнийской реки Угорь.

Как передает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США, эпицентр подземных толчков находился в 21 километре к северо-западу от города Фортуна, где проживают около 12 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 16,1 километра.

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