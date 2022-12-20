Мощное землетрясение в Калифорнии оставило без света 70 тысяч домов

Разрушен самый длинный в мире бетонный мост

Землетрясение магнитудой 6,4 оставило без электричества более 70 тысяч домов и предприятий в американском штате Калифорния. По данным властей, опасности цунами после подземных толчков нет.

По данным телеканала CBS, землетрясение повредило самый длинный в мире бетонный мост. Мост Фернбридж соединяет берега калифорнийской реки Угорь.

Как передает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США, эпицентр подземных толчков находился в 21 километре к северо-западу от города Фортуна, где проживают около 12 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 16,1 километра.

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