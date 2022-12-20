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В США занервничали из-за "непобедимого оружия Путина"

17:34
  • вторник
  • 20 декабря 2022

Беспокойство вызвано постановкой на боевое дежурство очередного комплекса "Авангард"

Непобедимая новейшая боевая система "Авангард" активно разворачивается в России. Ракеты этого комплекса невозможно перехватить, отреагировали американские СМИ на новость о постановке передового вида вооружений на боевое дежурство.

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"Авангард" был одним из нескольких передовых систем вооружений, о которых Владимир Путин объявил в марте 2018 года. Этот комплекс способен летать со скоростью в 27 раз выше скорости звука, и его невозможно перехватить", — пишет репортер Newsweek Халеда Рахман.

Автор напоминает, что, представляя "Авангард", президент России заявил о способности системы совершать резкие маневры на пути к цели, что делает ее неуязвимой для противовоздушной и противоракетной обороны. Приводятся также данные американских аналитиков, которые отмечают, что комплекс способен нести ядерную или обычную боевую нагрузку. Также, по их расчетам, ракеты могут пролететь над Антарктидой и приблизиться к США с юга.

Очередной полк с ракетным комплексом шахтного базирования "Авангард" заступил на боевое дежурство в Оренбургской области 17 декабря.  Newsweek отмечает, что он создан для проникновения в систему американской ПРО и ударов по критически важным целям.

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Комплекс "Авангард"
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