"Единая Россия" подвела итоги законодательной работы в текущем году

Были были приняты важные законодательные решения

В Госдуме во вторник подвели итоги законотворческой работы в 2022 году и обсудили планы на следующий год. Отмечается, что в уходящем году были оперативно приняты важные законодательные решения. Так, партия "Единая Россия" обеспечила укрепление статуса и поддержку участников специальной военной операции.

"В частности, мобилизованным и добровольцам гарантировано сохранение рабочих мест, для них ввели кредитные каникулы, установили мораторий на пени за ЖКУ и защитили выплаты от списаний по исполнительным производствам", - отметил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Кроме того, благодаря партии были увеличены расходы на некоторые социально значимые направления, в том числе на волонтерство, занятость и молодежное предпринимательство.

"ЕР" в 2022 году многое сделала для поддержки семей с детьми. Выплаты семьям с детьми от восьми до 18 лет коснулись более пяти миллионов детей. Важен и законопроект, благодаря которому отцы смогут направить средства маткапитала на формирование накопительной пенсии.

"Также с 1 сентября 2022 вводится единый для всей страны подход, гарантирующий бесплатное двухразовое питание для детей с ОВЗ в школах, а также при обучении на дому, либо денежную компенсацию", - отметила депутат Госдумы, координатор партпроекта "Крепкая семья" Татьяна Буцкая.

В "ЕР" также напомнили про закон, который вводит запрет для иностранных граждан использовать институт суррогатного материнства на территории нашей страны. "Это значит, что ни один ребенок, рожденный от наших женщин, пусть даже они не являются биологическими матерями, не будет вывезен за пределы России", - сообщил вице-спикер Госдумы, секретарь МГРО "Единой России" Петр Толстой.

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