Путин поздравил да Силву с победой на выборах в Бразилии

Стороны обсудили сотрудничество в рамках БРИКС

Владимир Путин поздравил Луиса Инасио Лулу да Силву с победой на президентских выборах. Президент России и избранный глава Федеративной Республики Бразилии телефонном разговоре выразили уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества двух стран.

Официальное вступление в должность бразильского лидера запланировано на 1 января 2023 года. Путин пожелал коллеге успехов в государственной деятельности, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Как отметили в Кремле, стороны высказали уверенность в том, что российско-бразильское стратегическое партнерство будет и далее успешно развиваться по всем направлениям. Это касается и сотрудничества на международной арене, в том числе в рамках БРИКС.

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