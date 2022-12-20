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Неизвестные забросали кувалдами посольство Финляндии в Москве

18:35
  • вторник
  • 20 декабря 2022

Пострадавших нет

В посольстве Финляндии в Москве назвали хулиганством выходку группы молодых людей у здания дипмиссии. Неизвестные бросали через ограду на территорию посольства кувалды.

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"Подтверждаем, что в отношении посольства Финляндии было сегодня совершено хулиганское действие около 12 часов по московскому времени", - приводит сообщение дипмиссии РИА Новости.

Финские дипломаты уточнили, что во двор посольства с улицы было переброшено несколько кувалд. В дипмиссии никто не пострадал, материального ущерба в результате инцидента не зафиксировано. Видео "перформанса" распространяется в соцсетях, однако пока неясно, какую цель преследовали его исполнители.

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В Москве забросали кувалдами посольство Финляндии
В Москве забросали кувалдами посольство Финляндии
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