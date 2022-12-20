Маск заявил о выплаченных властями США миллионах на цензуру в Twitter

В частности, была скрыта информация о содержании ноутбука Хантера Байдена

Правительство США платило Twitter миллионы долларов за цензуру. Об этом заявил новый владелец социальной сети Илон Маск.

"Правительство платило Twitter миллионы долларов за цензуру информации для ее сокрытия от общественности", - написал Маск.

Новый владелец Twitter начал публиковать внутреннюю документацию компании. Становится очевидным, что в преддверии президентских выборов 2020 года прежние собственники во взаимодействии с представителями властей не позволяли распространять информацию о скандальном содержании ноутбука сына нынешнего президента США Хантера Байдена.

Американская демократическая партия, сочувствующие ей СМИ и соцсети пытались замолчать историю с потерей компьютера Хантера Байдена и преподнести ее как "российскую дезинформацию". На ноутбуке оказались свидетельства его разгульного образа жизни и зарубежных деловых связей, передает РИА Новости.

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