ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Маск заявил о выплаченных властями США миллионах на цензуру в Twitter

19:22
  • вторник
  • 20 декабря 2022

В частности, была скрыта информация о содержании ноутбука Хантера Байдена

Правительство США платило Twitter миллионы долларов за цензуру. Об этом заявил новый владелец социальной сети Илон Маск.

Вокруг Хантера Байдена разгорелся новый скандал
Минобороны получило переписку Хантера Байдена о биолабораториях на Украине

"Правительство платило Twitter миллионы долларов за цензуру информации для ее сокрытия от общественности", - написал Маск.

Новый владелец Twitter начал публиковать внутреннюю документацию компании. Становится очевидным, что в преддверии президентских выборов 2020 года прежние собственники во взаимодействии с представителями властей не позволяли распространять информацию о скандальном содержании ноутбука сына нынешнего президента США Хантера Байдена.

Американская демократическая партия, сочувствующие ей СМИ и соцсети пытались замолчать историю с потерей компьютера Хантера Байдена и преподнести ее как "российскую дезинформацию". На ноутбуке оказались свидетельства его разгульного образа жизни и зарубежных деловых связей, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Twitter
Twitter
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.