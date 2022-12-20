В Москве организовали автобусные экскурсии для семей военнослужащих

Экскурсионная программа "Зимняя сказка" охватывает множество мест

Москва подготовила праздничную программу для семей военнослужащих, которые участвуют в спецоперации по защите Донбасса. Для того, чтобы гости - а кто-то вообще в столице впервые - смогли увидеть все знаковые достопримечательности, организовали автобусные экскурсии. Впечатлений от поездки по украшенной к Новому году Москве немало!

И как не побывать в Измайловском Кремле! Экскурсионная программа "Зимняя сказка" не на один день, в планах - посещение музеев, центра "Космонавтики и авиации", других выставок и парков.

"Дети испытывают крайне положительные эмоции. Мы сейчас проезжали Московский кремль - дети крайне радовались, аплодировали, снимали, многие смеялись. То есть детский смех наполнил наш автобус. Были очень приятные яркие эмоции. Также после выхода из автобуса многие ребята в первый раз увидели снег, особенно такие объёмы снега, поскольку у нас недавно выпало грандиозное количество осадков, многие лепили снежных баб, делали ангелочков. Родители это фотографировали, я думаю, это пойдёт в семейный альбом и на долгую память запомниться детишкам", - рассказал Дмитрий Игнатов, волонтёр акции "Москва помогает".

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