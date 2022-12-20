В Швейцарии со дна озера украли 230 литров джина

Специалисты устанавливают, как это могло произойти

Дерзкое ограбление в Швейцарии. Неизвестные украли со дна Боденского озера 800-килограмовый шар с редким алкоголем. Почему джин прятали под водой? Как его нашли злоумышленники?

Официальное место преступления - Боденское озеро. В озере был спрятан шар, в шаре элитный алкоголь на 230 литров. Полиция сбилась с ног: а джина, кажется, и след простыл.

Ни свидетелей, ни улик. Даже точную дату кражи никто не скажет. Хватились джина не сразу, потому что тревожить напиток было нельзя. Так положено по рецепту. Чтобы исходное сырье превратилось в благородный напиток, его наливают в специальный стальной шар. Закрепляют на бетонной платформе и опускают в Боденское озеро. Там, на самом дне, джин доходит до нужной кондиции. И через 100 дней приобретает, как уверяет местный производитель, неповторимый вкус и аромат. Очередную "созревшую" партию должны были вытащить как раз на днях. Вот тогда и выяснилось, что кто-то к дегустации уже приступил.

Джин-болл весом в 800 килограммов дайверы искали по всему озеру. Привлекли опытных водолазов. И ничего. Сначала думали, что перепутали координаты, сверились, но нет. Сфера точно была - характерный отпечаток остался. Сдвинуть такой груз, а тем более украсть, мог только крепкий профессионал, убеждены эксперты.

Под подозрением сейчас и сотрудники алкогольной компании. Место, куда прячут напиток, каждый раз меняется. Дата тоже была известна только избранным. К тому же, эта партия алкоголя была особенной - в преддверии праздников на все 395 бутылок был оформлен предзаказ. Бутылки, кстати, очень дорогие - больше 100 евро за штуку. Производитель уже их пронумеровал и напечатал специальные этикетки. Если джин не найдётся, то покупателям придется вручить пустую тару. Оценят ли любители лимитированного алкоголя такой рождественский подарок - большой вопрос.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр".

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