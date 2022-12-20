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Толпы аргентинцев ожидают приезда сборной по футболу в Буэнос-Айресе

19:59
  • вторник
  • 20 декабря 2022

Такого скопления народа не помнят даже старожилы

Жители Буэнос-Айреса не припомнят такого скопления народа на улицах аргентинской столицы. Люди толпятся в ожидании приезда сборной страны по футболу, завоевавшей звание чемпионов мира.

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"Мне 45, я впервые вижу столько человек в центре города и на улицах. Моему другу за 60, он тоже в шоке", - признался столичный житель Диего корреспонденту РИА Новости.

Сотни аргентинцев еще с ночи находятся у обелиска, куда должны прибыть футболисты. А к 8 часам утра толпа выросла до нескольких тысяч человек.

Победы своей сборной на ЧМ Аргентина ждала 36 лет. 18 декабря команда в третий раз в истории завоевала звание чемпионов мира. Власти страны объявили вторник выходным днем.

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