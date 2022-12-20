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Россия отказалась признавать украинские документы об образовании

20:20
  • вторник
  • 20 декабря 2022

Действие соглашения Москвы и Киева от 2000 года приостановлено

Россия не будет признавать документы об образовании, выданные на Украине. Действие двустороннего соглашения, подписанного Москвой и Киевом в 2000 году, приостановлено.

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"20 декабря 2022 года прекращено действие Соглашения между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях, подписанного в Москве 26 мая 2000 года", — говорится в официальном сообщении МИД России, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Киев еще в марте денонсировал соглашения с Россией в области образования и науки. Это касалось также договора о взаимном признании дипломов и ученых званий.

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