Мишустин рассказал об укреплении технологического суверенитета

Премьер вручил премии правительства в области науки и техники

В Доме правительства сегодня чествовали российских учёных. Глава кабмина вручил им государственные премии. Их получили авторы 19 лучших работ по широкому кругу направлений.

Все проекты имеют практическое значение в городском строительстве и сельском хозяйстве, геологии, на транспорте, в космической отрасли и медицине. Так, наградили несколько научных коллективов, которые создали прорывные методы в лечении рака печени и новые формы микрохирургического лечения пациентов с различными формами инсульта.

Премьер призвал активнее заниматься популяризацией отечественной науки. И отметил, что в бюджете на исследовательскую деятельность на ближайшие три года заложено более полутора триллионов рублей.

"Все наши усилия должны быть сосредоточены на укреплении технологического суверенитета нашего государства. Предстоит системная работа, чтобы создать собственные критически значимые технологии, а это возможно сделать только на базе фундаментальной и прикладной науки", - отметил Мишустин.

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