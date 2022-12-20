ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин рассказал об укреплении технологического суверенитета

22:32
  • вторник
  • 20 декабря 2022

Премьер вручил премии правительства в области науки и техники

В Доме правительства сегодня чествовали российских учёных. Глава кабмина вручил им государственные премии. Их получили авторы 19 лучших работ по широкому кругу направлений.
Путин вручил в Кремле государственные награды

Все проекты имеют практическое значение в городском строительстве и сельском хозяйстве, геологии, на транспорте, в космической отрасли и медицине. Так, наградили несколько научных коллективов, которые создали прорывные методы в лечении рака печени и новые формы микрохирургического лечения пациентов с различными формами инсульта.

Премьер призвал активнее заниматься популяризацией отечественной науки. И отметил, что в бюджете на исследовательскую деятельность на ближайшие три года заложено более полутора триллионов рублей.

"Все наши усилия должны быть сосредоточены на укреплении технологического суверенитета нашего государства. Предстоит системная работа, чтобы создать собственные критически значимые технологии, а это возможно сделать только на базе фундаментальной и прикладной науки", - отметил Мишустин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин и директор ООО "Юни Медика" Владимир Крылов
Михаил Мишустин и директор ООО "Юни Медика" Владимир Крылов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.