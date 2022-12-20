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Украине предсказали катастрофу из-за конфликта с Россией

20:56
  • вторник
  • 20 декабря 2022

Страна исчезнет с карты мира

Украинский народ ждет катастрофа из-за решения властей в Киеве пойти на поводу у Запада и выступить против России. Страна просто исчезнет с лица земли, пойдя за прозападным клоуном, считает турецкий обозреватель Мехмет Барлас.

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"Некоторые, казалось бы, невинные политические решения могут иметь серьезные последствия. Например, народ Украины сказал: "Давайте посмеемся". А Запад стал вливать в них деньги и оружие", - пишет журналист в издании Sabah.

В итоге, подчеркивает автор, у украинского народа нет ни электричества, ни воды, ни отопления. Ситуация весьма поучительная: она показывает, что бывает, если положиться на Вашингтон и Брюссель. Журналист напоминает, что подобная участь могла ждать и Турцию. Мировые державы всеми силами старались столкнуть Анкару с Москвой – к счастью, достичь этой цели им не удалось, приводит содержание статьи РИА Новости.

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