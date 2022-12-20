ВСУ обстреляли село в Курской области

Есть пострадавшие

Суджанский район Курской области вновь под обстрелом ВСУ. В село Махновка прилетело не менее четырех снарядов, пострадала женщина.

"Система смс-оповещения сработала оперативно. Одна женщина пострадала. Повреждены три дома. Один из них серьезно разрушен, сейчас он горит. Восстановлению дом не подлежит", - написал в Telegram губернатор области Роман Старовойт.

Глава региона заверил, что жителям непременно будет оказана вся необходимая помощь. Экстренные службы работают на месте происшествия, пожарные борются с огнем.

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