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Путин обсудил с Пасечником ситуацию в ЛНР

21:38
  • вторник
  • 20 декабря 2022

Обстановку президент назвал сложной

Президент России Владимир Путин встретился с руководителем Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником. В начале беседы российский лидер отметил, что ситуация в регионе сложная.

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"Не секрет, что ситуация в Луганской Народной Республике остается весьма сложной, прежде всего ключевым является вопрос обеспечения безопасности людей", - заявил глава государства.

Путин попросил Пасечника для начала рассказать, как решаются в регионе вопросы экономики, здравоохранения и социальной сферы. Затем планируется обсуждение и других проблем, передает ТАСС.

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