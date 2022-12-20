Песков подтвердил визит Путина в зону СВО

Президент побывал в Объединенном штабе войск
Президент России Владимир Путин действительно посещал зону специальной военной операции на Украине. Информацию, опубликованную ранее депутатом Госдумы генерал-лейтенантом Андреем Гурулевы, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Если он имеет в виду штаб, где он был в пятницу, то да", — сказал представитель Кремля в интервью "Российской газете".
Как сообщалось, Владимир Путин побывал в Объединенном штабе войск, которые задействованы в СВО. Глава государства ознакомился с работой штаба, а также выслушал доклады командующих.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также: