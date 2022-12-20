"Город закрыли": более 1 миллиона жителей Киева остались без света

Энергетики не надеются на скорое улучшение ситуации

Украинские энергетики не надеются на скорое улучшение ситуации с электроснабжением Киева. В городе более миллиона пользователей остаются без света, сообщил гендиректор энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко.

"К сожалению, состояние системы в Киеве практически не меняется. Почти весь город закрыли на сутки, около 1,1 миллиона пользователей", - приводит сообщение Коваленко в соцсети РИА Новости.

Энергетик признал, что даже не рассчитывает в ближайшее время приблизиться к расписанию отключений. По данным Коваленко, украинской столице не хватает 50% мощности.

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