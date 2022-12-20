Путин встретился с врио главы ДНР Пушилиным

Президент назвал ситуацию в Донецке острой

Президент России Владимир Путин в Кремле провел встречу с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Об этом сообщает ТАСС. Путин назвал ситуацию в Донецке острой и предложил обсудить усиливающиеся обстрелы города украинскими войсками.

"Сейчас только что встречался с вашим коллегой из Луганской Народной Республики. Понятно, что в Донецке ситуация с обеспечением безопасности не менее острая, а может быть, даже и поострее с учетом усиливающихся обстрелов со стороны ВСУ по жилым кварталам Донецка. Это отдельная тема, которую мы обязательно обсудим", - сказал Путин.

Ранее во вторник Владимир Путин провел отдельную встречу с временно исполняющим обязанности главы Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником. Речь шла об обеспечении безопасности людей, а также о восстановлении хозяйственного комплекса республики и, прежде всего, угольной промышленности и рентабельности предприятий этой отрасли.

Путин отметил, что ситуация в регионе сложная. Российский лидер попросил Пасечника для начала рассказать, как решаются в регионе вопросы экономики, здравоохранения и социальной сферы.

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