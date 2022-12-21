Политолог назвал идеологическим решение ЕС о газовом потолке

ЕС стремится "наказать" Россию

Даже западные эксперты признают, что многочисленные оговорки делают ограничения ЕС в отношении энергоресурсов из России малоэффективными. Зачем же они вводились? С какими проблемами столкнутся наши продавцы? Может ли установление ценовых барьеров дестабилизировать топливный, а за ним и валютный рынок?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил политолог Дмитрий Орлов.

"С учетом того, какую конфигурацию газового потолка мы видим, он не действует на весь рынок. Система очень дырявая. Эти меры носят прежде всего идеологический характер. Показать России, что ЕС может отформатировать ее энергетику. Но сделать этого не получается. Я думаю, что и газовый, и нефтяной потолки при проведении конкретных сделок будут буксовать", - сказал эксперт.

Полный комментарий Дмитрия Орлова смотрите в видео

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