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Минобороны показало работу "Солнцепеков"

08:58
  • среда
  • 21 декабря 2022

На месте взрыва температура достигает трех тысяч градусов

Минобороны показало кадры боевой работы расчетов тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек".

Грозные установки, получив координаты целей от беспилотной авиации, выдвигаются на огневые позиции. Подготовка занимает считанные минуты - и в сторону противника летят 220-миллиметровые термобарические снаряды.

Результативность работы "Солнцепека" - стопроцентная. На месте взрыва температура достигает трех тысяч градусов, затем - резкий перепад давления и ударная волна, разрушающая все на своем пути.

"Наше оружие - с большим радиусом поражения, так как работаем мы с дистанции с расстояния с 6 до 10 километров. Снаряды имеют термобарический заряд, который уничтожает все живое в округе", - сказал наводчик-оператор.

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