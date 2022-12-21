Стало известно о новых подвигах российских военных

Сержант Хабиб Хабиев, рискуя жизнью, сумел вынести с поля боя раненых

Министерство обороны рассказало о новых подвигах российских военных.

Гвардии старший лейтенант Наран Ангариков под массированным обстрелом украинских националистов восстановил поврежденную радиостанцию и оперативно наладил связь подразделений с командованием. Получив координаты целей, артиллеристы нанесли точные удары по позициям радикалов.

Сержант Хабиб Хабиев, рискуя жизнью, сумел вынести с поля боя раненых товарищей и продолжил корректировку огня нашего артдивизиона по объектам противника. Это позволило российским войскам перейти в наступление.

Старший сержант Владимир Костин под непрерывным огнем боевиков смог заменить поврежденную конструкцию моста, наведенного военными инженерами для форсирования нашими частями водной преграды. Кроме того, Владимир обеспечил проходы в противопехотных минных полях.

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