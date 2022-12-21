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В Приморском крае ожидается рекордное количество осадков

09:01
  • среда
  • 21 декабря 2022

Во Владивостоке задержаны несколько авиарейсов

Сразу несколько регионов оказались во власти непогоды. На Приморский край обрушился мощный снегопад. Во Владивостоке задержаны несколько авиарейсов, передает "ТВ Центр".

В школах уже отменили занятия во вторую смену. В город закрыт въезд для большегрузов, ограничено движение на некоторых улицах. Водителям советуют пересесть на общественный транспорт. В крае действует штормовое предупреждение, ожидается рекордное количество осадков. Во Владивостоке высота сугробов сегодня может достичь 25 сантиметров.

Заметает и Петропавловск-Камчатский. В центре города на скользком спуске столкнулись несколько автомобилей. В них, пытаясь безуспешно затормозить, врезались еще несколько машин. Обошлось без пострадавших.

Третьи сутки метет и в Северо-Курильске на острове Парамушир. Порывы ветра - до 22 метров в секунду. И по прогнозам синоптиков, ситуация не изменится еще несколько дней.

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