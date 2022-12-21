В Приморском крае ожидается рекордное количество осадков

Во Владивостоке задержаны несколько авиарейсов

Сразу несколько регионов оказались во власти непогоды. На Приморский край обрушился мощный снегопад. Во Владивостоке задержаны несколько авиарейсов, передает "ТВ Центр".

В школах уже отменили занятия во вторую смену. В город закрыт въезд для большегрузов, ограничено движение на некоторых улицах. Водителям советуют пересесть на общественный транспорт. В крае действует штормовое предупреждение, ожидается рекордное количество осадков. Во Владивостоке высота сугробов сегодня может достичь 25 сантиметров.

Заметает и Петропавловск-Камчатский. В центре города на скользком спуске столкнулись несколько автомобилей. В них, пытаясь безуспешно затормозить, врезались еще несколько машин. Обошлось без пострадавших.

Третьи сутки метет и в Северо-Курильске на острове Парамушир. Порывы ветра - до 22 метров в секунду. И по прогнозам синоптиков, ситуация не изменится еще несколько дней.

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