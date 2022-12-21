При встрече сборной Аргентины пострадали более 30 болельщиков

Агрессивно настроенные фанаты устроили беспорядки в Буэнос-Айресе

В Буэнос-Айресе более 30 человек пострадали при встрече футбольной сборной Аргентины, с победой вернувшейся с чемпионата мира в Катаре, 16 человек - в больницах, сообщает "ТВ Центр".

Агрессивно настроенные фанаты сразу после парада устроили беспорядки, начав громить все вокруг. В силовиков полетели камни и бутылки. В ответ полиция применила дубинки и резиновые пули. Несколько человек задержаны.

В аргентинской столице своих любимцев встречали около 5 миллионов болельщиков. Все улицы были перекрыты людьми. Автобусу с футболистами так и не удалось доехать до центра города. Национальных героев, защищая от толпы, пришлось эвакуировать вертолетами.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"