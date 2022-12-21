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Истребители наносят удары высокоточным оружием по позициям ВСУ

11:12
  • среда
  • 21 декабря 2022

Сверхманевренные самолеты поражают как воздушные, так и наземные цели

Эффективные удары по объектам инфраструктуры и боевой технике ВСУ высокоточным оружием наносят экипажи истребителей Су-35С и Су-30СМ Западного военного округа, сообщили в Минобороны.

Сверхманевренные самолеты поражают как воздушные, так и наземные цели.

В небе летчикам нет равных. Они могут вести бой в любое время суток, в сложных метеоусловиях и на значительном удалении от аэродромов базирования.

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